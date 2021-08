Tamponi, drive in di Acireale e Catania aperti anche il 14 agosto

CATANIA. I Drive in di Catania (via Forcile) e Acireale(Via Bonaccorsi) il 14 agosto resteranno aperti fino alle ore 21. Il giorno di ferragosto resteranno chiusi. Torneranno regolarmente operativi lunedi 16. Il prolungamento dell’orario e lo stop di un giorno è stato deciso dall’Ufficio del commissario emergenza Covid di Catania.

Ecco gli orari dei Drive in per giorno 14:

Catania 9.00 – 13.30 / 14.30 – 21.00 – 𝐀𝐜𝐢𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝟏𝟒.𝟎𝟎 – 𝟐𝟏.𝟎𝟎

“L’attività di screening – spiega il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti – è di fondamentale importanza. La Sicilia, peraltro, è l’unica regione d’Italia dove i tamponi vengono fatti gratuitamente. Si tratta di una attività di prevenzione, voluta dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute, che ha consentito fino ad ora di individuare migliaia di soggetti positivi, limitando così la diffusione del contagio. Il virus, purtroppo, continua a circolare ed è importante non abbassare la guardia. E’ per questa ragione che raccomando a tutti comportamenti responsabili: uso della mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento sono sempre buone norme”.

Vaccini, intesa Asp-Comune- Curia e Pro Loco Acireale

Fino al 31 agosto l’Asp di Catania ha attivato nei locali dell’oratorio messi a disposizione dalla Parrocchia di San Giovanni Nepomuceno un punto vaccinale di prossimità a Stazzo, frazione di Acireale, aperto tutti i giorni dalle 18.15 alle 22 per residenti e turisti. L’iniziativa, del commissario per l’emergenza Covid Giuseppe Liberti, è frutto di un’ntesa corale tra Azienda sanitaria provinciale, Comune, Curia vescovile e Pro loco Acireale che si è impegnata nella gestione delle prenotazioni telefoniche. “Così come già fatto durante il lockdown attraverso l’attivazione del carrello solidale – dice il presidente della Pro Loco Guglielmo Paradiso – siamo lieti di continuare a dare il nostro contributo alla lotta anti-covid 19 sia perché l’azione messa in campo rientra nell’ambito di un nuovo settore del comparto che è quello del turismo vaccinale, sia perché dimostra che la pro loco svolge un ruolo cruciale imperituro, anche e soprattutto in questi frangenti, costituendo un punto di riferimento al servizio della Città e delle sue frazioni”. Per prenotare il vaccino è possibile recarsi inell’oratorio o prenotare telefonando alla Pro Loco Acireale dalle 10 alle 17 al numero 3401454318.