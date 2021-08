Palermo piange Alfredo, ragazzo solare con la passione per il mare

PALERMO – Da lunedì non si avevano più notizie di Alfredo Pezzino Rao, ragazzo di 28 anni, che era uscito di casa per andare a nuotare, sua grande passione che spesso lo spingeva a nuotare lungo la costa palermitana ed è poco distante da lì che un catamarano, che si trovava in navigazione, ha ritrovato il corpo. A Barcarello, invece è stata ritrovata la sua auto e poco distante uno zaino con gli effetti personali.

La chiamata alle autorità è stata immediata, con i sommozzatori dei vigili del fuoco e la capitaneria che hanno riportato il corpo sulla terra ferma. Adesso sarà compito del medico legale, tramite l’autopsia, ricostruire la dinamica esatta della morte. Secondo una prima ispezione sarebbero state trovate ferite sul corpo del giovane. Non è escluso che il giovane sia stato investito da un natante mentre nuotava. Le indagini sono condotte dalla Guardia Costiera.

Da lunedì nessuno aveva notizie di Alfredo, con la famiglia che vedendo tornare il figlio a casa aveva presentato una denuncia. Anche gli amici, tramite social, hanno avviato un vero e proprio tam-tam per chiedere informazioni a chiunque avesse visto Alfredo.

Purtroppo le ricerche non hanno avuto l’esito sperato e Alfredo ha perso la vita in quel mare che tanto amava, come testimonia anche la foto di copertina del proprio profilo Facebook. Profilo che è stato inondato di messaggi di cordoglio da tanta gente e da amici increduli. Gli stessi amici che qualche giorno fa erano con Alfredo a Custonaci per trascorrere una giornata estiva senza pensieri.