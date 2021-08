Ferragosto e movida: potenziati i controlli anti-Covid

CATANIA – Ferragosto a Catania: potenziati i controlli e le misure anticovid. Attenzione alle multe per il green pass. Le regole sono state predisposte nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica cui hanno preso parte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Città Metropolitana di Catania, i rappresentanti il Vicario della locale Questura, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il Vice Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nonché il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Comandante della Capitaneria di Porto e dei Dirigenti delle specialità della Polizia Ferroviaria, di Frontiera e Stradale.

Nella circostanza, sono stati pianificati coordinati servizi di prevenzione e controllo del territorio per assicurare, anche nel rispetto delle misure anticovid, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dell’imminente periodo delle festività del Ferragosto.

A tale riguardo, saranno potenziate le attività di controllo volte anche a prevenire e contenere eventuali assembramenti nelle località di più forte richiamo turistico, con specifico riguardo ai siti di abituale ritrovo dei giovani.

Particolare attenzione è stata, altresì, dedicata all’applicazione della circolare del Ministero dell’Interno del 10 agosto scorso, sull’attività di verifica delle “certificazioni verdi Covid-19”, ai sensi dell’art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 il cui contenuto è stato portato a conoscenza, con apposita circolare prefettizia, a tutti i Comuni della Provincia e alla locale Camera di Commercio per la massima diffusione a tutte le categorie produttive.

E’ stato disposto, altresì, anche sulla scorta di quanto emerso nella riunione del Comitato Operativo della viabilità tenutosi in Prefettura in data 5 agosto scorso, il rafforzamento dell’attività di vigilanza sulle strade e autostrade della provincia, anche in concorso con le polizie locali, per ridurre il fenomeno infortunistico e garantire la fluidità della circolazione nelle giornate di maggiore traffico veicolare, e, d’intesa con l’ASP e la Protezione civile, l’intensificazione dell’attività di soccorso stradale e assistenza alle persone in viaggio, anche in vista delle eventuali ulteriori ondate di calore.

Come già concordato in una precedente riunione di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23 luglio scorso, sono stati confermati i servizi di vigilanza pianificati in occasione dell’esposizione, all’interno della Cattedrale di Catania, delle Reliquie di Sant’Agata per i festeggiamenti del 16 e 17 agosto.