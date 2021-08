Lavoratore in nero, chiusa attività commerciale a Stromboli

Sanzione amministrativa di oltre 9mila euro anche per il titolare

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Milazzo e i militari del nucleo ispettorato lavoro di Messina, hanno sanzionato il titolare di un’attività commerciale sull’isola di Stromboli, alle Eolie, per violazioni degli obblighi del datore di lavoro e sulle disposizioni del lavoro irregolare. I militari hanno identificato tutti i lavoratori, individuandone uno irregolare, per cui è stata contestata l’omessa visita medica preventiva e la mancata formazione ed informazione sui rischi dell’attività intrapresa. Pertanto sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro. Inoltre, a seguito delle irregolarità accertate sotto il profilo strutturale, manutentivo ed igienico-sanitario, i carabinieri della stazione di Stromboli hanno notificato al titolare il provvedimento di sospensione attività emesso all’Azienda sanitaria provinciale di Messina.