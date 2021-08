“Scarti mischiati agli alimenti”, due denunce

Le ispezioni dei carabinieri del NAS in due strutture turistiche e in un ristorante nel messinese (foto archivio).

CATANIA – Tenevano i prodotti alimentari all’interno di un vano tecnico adibito abusivamente a deposito di alimenti, con gravi carenze igieniche e strutturali: questo il motivo che ha portato i NAS di Catania a denunciare il titolare di un villaggio turistico di Letojanni, nel Messinese, e il gestore del ristorante della struttura. I militari dell’Arma hanno anche sequestrato 76 chili di prodotti ittici, carnei e dolciari, detenuti in cattivo stato di conservazione e in parte oggetto di arbitraria congelazione con procedure non idonee.

Scarti di lavorazione

In un altro villaggio turistico, ad Oliveri, carabinieri del Nas di Catania hanno trovato nelle celle frigorifere della cucina scarti di lavorazione e rifiuti indifferenziati posti a diretto contatto con gli alimenti destinati alla somministrazione dei clienti della struttura ricettiva. Sono stati sequestrati complessivi 161 chili tra prodotti a base di carne, lattiero-caseari e ortofrutta e 389 litri di bibite e bevande alcoliche detenuti in condizioni non compatibili con il consumo umano.

Le ispezioni dei carabinieri del Nas di Catania sono state eseguite nell’ambito di una campagna nazionale di controlli di villaggi turistici, campeggi, agriturismi e similari strutture tradizionalmente vocate alla ricettività vacanziera, disposta d’intesa col ministero della Salute.