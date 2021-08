Il killer e i colpi di pistola: autopsia sul cadavere di Lupo

Tre colpi esplosi con un revolver calibro 38 da distanza ravvicinata. Due proiettili sono andati a segno: il primo, letale, alla tempia; il secondo poco sotto l’ascella. Sono questi i primi particolari che emergono dall’esame autoptico effettuato sul cadavere di Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale di Favara, ucciso nel pomeriggio di ferragosto all’interno dell’American Snack Bar in via IV Novembre. L’ispezione è stata eseguita all’interno dell’obitorio dell’ospedale di Agrigento dal dottor Cataldo Raffino, nominato dalla Procura di Agrigento per chiarire con estrema precisione le cause specifiche della morte di Lupo e “quanto altro di utile” per le indagini sul delitto.

Ad esplodere i colpi un sicario, quasi certamente più alto della vittima, che ha mostrato dimestichezza nell’utilizzo di una pistola ed estrema freddezza. Il killer ha freddato Lupo da una distanza di circa 60-80 centimetri. Una vera e propria esecuzione a pochi passi dal bancone del bar. La Procura di Agrigento, con il procuratore capo Luigi Patronaggio, l’aggiunto Salvatore Vella ed i sostituti Paola Vetro e Barbara Cifalinò, ha aperto un fascicolo di inchiesta contro ignoti individuando sei persone offese tra parenti ed ex moglie. Quest’ultima ha deciso di nominare un consulente tecnico di parte.

Nei prossimi giorni è attesa la perizia necroscopica che aggiungerà ulteriori tasselli ad un’attività di indagine che risulta complessa anche a causa dell’assenza, sebbene l’omicidio sia avvenuto in centro città alle sei del pomeriggio, di testimonianze determinanti. Un aiuto che non è arrivato (almeno per il momento) neanche dalle telecamere presenti nella zona. L’unico occhio elettronico funzionante non riprende il bar in cui si è consumato il delitto. Nelle prossime ore sono attesi, invece, i responsi scientifici dei Ris di Messina sull’esame a cui sono state sottoposte alcune persone per individuare eventuale presenza sulle mani di polvere da sparo.