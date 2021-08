Ruota panoramica, botta e risposta social tra assessori

CATANIA – È attiva da pochi giorni eppure fa già parlare di sé. Il dibattito, scatenato dalle pagine di questo giornale, è iniziato ben prima della realizzazione della ruota panoramica che svetterà sui tetti di Catania fino a novembre di quest’anno. Un’iniziativa di un’imprenditore privato, che ha spiegato la bontà del progetto, che non è costata soldi pubblici ma che continua a scatenare un acceso dibattito.

La polemica

Lo scontro verbale è ancora acceso tra chi la ritiene un ottima idea per una città piena di turisti e chi, al contrario, ne contesta non solo la realizzazione ma soprattutto la location. Il piazzale Sanzio, circondato da palazzi e lontano dal mare non è considerato il luogo ideale per realizzare una simile attrazione. Che per molti resta una bella idea.

Botta e risposta tra assessori

Tra questi, anche l’ex assessore ai lavori pubblici della giunta Bianco, Luigi Bosco. In un lungo post, l’ingegnere conferma di apprezzare l’iniziativa ma stigmatizza il mancato confronto con la città. “Desidero isolarmi dal coro delle persone che sono pronte solo a criticare quando si fa qualcosa – scrive. Preferirei, nel caso, esprimere le mie critiche per le cose che non si fanno, e ce ne sarebbero tante, piuttosto che nei confronti delle cose che si fanno. Ma non amo fare neanche questo. Preferisco, ove possibile, dare qualche consiglio. E nel caso specifico, pur apprezzando l’iniziativa, che comunque è frutto di impegno e di lavoro, ritengo che un confronto con la città avrebbe potuto portare ad una migliore collocazione della ruota, con la possibilità di valorizzazione, oltre che della visuale dell’Etna, della nostra scogliera lavica e dell’ineguagliabile architettura liberty e barocca.

La replica di Balsamo

Immediata la risposta dell’attuale assessore alle Attività produttive del comune di Catania, Ludovico Balsamo. “Caro e grande Luigi amico mio – scrive Balsamo. Ricordo ancora come fosse ieri i lunghi ed approfonditi confronti con la città che adottavate voi quando amministravate con il sindaco Bianco – aggiunge ironico. Detto questo, sono assolutamente convinto anche io che è stata un’ opportunità per tutti autorizzarla rispetto al diniego, spero anche possa dare soddisfazione all’ impresa che ha investito e sono certo che questa esperienza sarà utile in futuro per eventuali repliche sul territorio cittadino. Un abbraccio

Fair play tra colpi bassi

Un atteggiamento conciliante conclude il dibattito tra i due esponenti politici. “C aro Ludovico- risponde Bosco – io credo che oggi la nostra città, che attraversa come tante altre e forse più di altre momenti veramente difficili, abbia bisogno del dialogo e della sinergia delle migliori energie che non si trovano tutte dalla stessa parte politica. Un grande abbraccio”. Il fair play dopo qualche punzecchiata mette fine – per il momento – al dialogo. Ma una cosa resta certa: sulla ruota panoramica la polemica è tutt’altro che terminata.