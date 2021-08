Covid, giovane ricoverato per trombosi dopo seconda dose

FIRENZE – Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze per una trombosi dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer. Secondo quanto riporta Repubblica-Firenze, il giovane non sarebbe in gravi condizioni. “Sono in corso accertamenti – precisa l’azienda ospedaliera – Per ora non sono emersi elementi patogenetici o clinici che facciano pensare a una correlazione con la vaccinazione, comunque si continua ad approfondire il caso”.

Al momento, dunque, non c’è alcuna correlazione scientifica tra l’evento clinico e l’iniezione del vaccino anti-Covid. Le condizioni del giovane sarebbero stabili e non preoccupanti. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se le cause della trombosi siano comunque legate alla somministrazione della seconda dose del vaccino che il diciassettenne aveva ricevuto 4 giorni prima di essere ricoverato in ospedale.