Pallacanestro Trapani, al via la campagna abbonamenti

TRAPANI – Nella grafica che segue, diramata sul sito ufficiale del club granata, è possibile osservare le tipologie di abbonamento sottoscrivibili ed i relativi prezzi. Nella stagione 2021/2022, l’abbonamento darà la possibilità di assistere anche alla fase ad orologio del campionato (altre 2 partite).

La Pallacanestro Trapani darà a tutti i propri tifosi la possibilità di sottoscrivere la tessere in prelazione a partire dal 18 agosto fino al 4 di settembre. Chi deciderà di usufruire della prelazione potrà assistere gratuitamente anche alle due partite casalinghe di Supercoppa in programma a settembre e beneficerà di importanti sconti: l’abbonamento in tribuna, infatti, costerà 130 euro anziché 150, quello in parterre granata 170 euro anziché 200 e quello in parterre centrale 270 euro anziché 300.

Per sottoscrivere l’abbonamento bisognerà rivolgersi alla Segreteria del Palaconad (0923 26710) presso lo Store. La Segreteria sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 20.