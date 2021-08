CALCIO - SERIE C

Il tecnico dei peloritani ha comunicato i calciatori convocati in vista della gara di Coppa Italia

MESSINA – Sono 16 i convocati di mister Sullo per la gara tra Juve Stabia e Messina, valevole per il I° turno di Coppa Italia di Serie C.

Portieri: Fusco, Lewandowsky;

Difensori: Carillo, Fantoni, Goncalves, Morelli, Sarzi Puttini;

Centrocampisti: Damian, Fofana, Matese, Konate, Simonetti;

Attaccanti: Adorante, Busatto, Balde, Russo;

Indisponibile: Distefano.