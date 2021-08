ACR Messina, che esordio: battuta 3-2 la Juve Stabia

E’ andato in scena allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, a partire dalle ore 21.00, l’incontro tra Juve Stabia e ACR Messina, match valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Il tecnico dei peloritani Salvatore Sullo, con i suoi 16 calciatori convocati, compie una vera e proprio impresa in Campania. Nonostante la squadra sia ancora in fase di costruzione, il club siciliano riesce a battere i padroni di casa e supera il turno in un esordio memorabile della nuova stagione in Serie C.

La sfida del “Menti” termina con il risultato finale di 3-2 in favore dei peloritani, che erano andati in vantaggio al minuto 6 con la rete siglata da Simonetti. Le Vespe, poco dopo, riportano il risultato prima in parità, al 24′ grazie all’autogol di Fantoni, per poi ottenere il vantaggio parziale, al 37′, con la rete di Panico. Nei minuti di recupero del primo tempo, però, Adorante riporta ancora una volta il punteggio alla pari e si rientra negli spogliatoi sul 2-2.

La sfida viene decisa nella seconda frazione di gioco: al minuto 80 della ripresa, infatti, Filippo Damian mette a segno il gol che vale la vittoria per la compagine di Salvatore Sullo e il passaggio al turno successivo della competizione.