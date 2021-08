Filippi: “Ci giocheremo questa Coppa Italia fino alla fine”

Buona la prima per il Palermo di Giacomo Filippi. Il club rosanero, impegnato sabato 21 agosto dalle 17.30 nella sfida di Coppa Italia contro il Picerno, vince con il risultato finale di 4-1 allo stadio “Renzo Barbera” e passa al turno successivo. Il poker dei rosanero porta le firme di Lancini (12′), Floriano su calcio di rigore (14′), Luperini (53′) e Fella (84′); il gol del Picerno, per il momentaneo 2-1, lo mette a segno De Ciancio al 21′. Al termine dell’incontro, l’allenatore dei rosanero Giacomo Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“Di positivo c’è il risultato, siamo statti troppo frenetici rispetto allo scorso campionato e ci siamo mossi poco nel corso del primo tempo. Mi è piaciuta la voglia e la determinazione, non ho gradito qualche errore di troppo, la cosa positiva è però stata la reazione immediata. I nuovi hanno cercato di fare tutto ciò che avevamo provato durante questo pre-campionato, ma anche loro come tutti gli altri sono stati stroppo frenetici nelle giocate e spesso regalavamo il possesso senza motivo. Ci poteva però anche stare essendo questa la prima in casa. La rete del Picerno? Subito un gol su un fallo gratuito e consideriamo che il Picerno non ci aveva mai impensierito, non ho visto però amnesie. La squadra ha lottato ed è sempre stata compatta”.

Il mister dei rosanero ha poi spiegato: “Questa partita l’abbiamo presa come una partita di campionato, la Coppa Italia è importante e ce la giocheremo fino alla fine. Rivedere il pubblico è stato qualcosa di prezioso. Fare gol? Un aspetto senza dubbio positivo, un nostro principio è quello di essere propositivi e di accompagnare le azioni offensive con ordine. Sono anche soddisfatto su alcuni aspetti, poi ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Ho cambiato Soleri perchè non volevo più dare punti di riferimento. Avendo questi attaccanti dobbiamo saperli sfruttare, Brunori, Soleri e Fella hanno fatto bene; mi sono piaciuti per quanto riguarda la voglia e la determinazione. Buttaro? Nel primo tempo ha avuto qualche difficoltà poi nella ripresa ha fatto bene, è un 2002 e gli si può concedere qualche sbaglio. Mi è piaciuto”.