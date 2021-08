Palermo piange ovunque si volti, per errori, accidenti, omissioni e fatalità. Palermo piange sulle bare scoppiate del cimitero dei Rotoli, un sacrilegio contro la pietà, sulla sua munnizza, sul fetore delle sue strade e anche sul suo mare. In tempo di pace o di guerra pandemica, se togli il mare, a Palermo, non avrà più nemmeno lo sfogo delle sue lacrime salate.

Mondello, niente bagno

Non si può fare il bagno a Mondello, per il divieto di balneazione, causa inquinamento. Ma qualcuno ha fatto il bagno lo stesso. Qualcuno ha lamentato l’assenza di cartelli. In giro, per un sabato d’estate, sia pure in tempo di Covid, non c’era la solita calca. E ieri qualcuno è pure scappato dalla spiaggia, quando si è sparsa la notizia. Un lettore ha inviato la foto che pubblichiamo, relativa a stamattina. La borgata soffre, nel suo consueto stato di abbandono: è sporca, poco curata, abitata da residenti che fronteggiano la pioggia che allaga tutto d’inverno e la calca da maggio in poi. Un calvario. Dall’Asp, intanto, in serata, arriva la notizia che con gli ultimi campionamenti straordinari di ieri i valori sono rientrati, altri controlli seguiranno lunedì per ripristinare la fruibilità del litorale già dalla prossima settimana. Fino a una nuova comunicazione ufficiale, il divieto permane.

“Palermo, città senza regole”

Chi o che cosa è all’origine della vicenda? Si sta cercando di risalire lungo il corso degli eventi. Stamattina, due motovedette della Capitaneria e un gommone hanno svolto una accurata perlustrazione a caccia di scarichi abusivi e per controllare gli sbocchi a mare. “Quella dello scarico a mare – dice il consigliere comunale Ottavio Zacco – mi pare l’ipotesi più plausibile. Bisognerebbe controllare le ville e i residence che si popolano in questo periodo dell’anno. Ma Palermo ormai è una città senza regole e senza controllo. Ognuno, qui, può fare quello che vuole”.

Disagi e campagna elettorale

Questa Palermo dolente, sregolata, con le buche per strada e nel suo presente, è già un campo di battaglia che suscita reazioni istantanee, in vista della prossima campagna elettorale. Tuona con un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini: “Spiaggia di Mondello, vietato fare il bagno. Ennesimo disastro di Orlando e del PD sulla pelle dei palermitani. Dalla Lega avviso di sfratto per uno dei peggiori sindaci d’Italia!”.

Il lamento di Mondello

Tuttavia, il lamento di Mondello risuona forte da anni, a prescindere dalle campagne elettorali. Il gruppo Facebook ‘Insieme per Mondello’ raccoglie i resoconti di chi, ogni giorno, contrasta con lo sfascio quotidiano che sfregia la bellezza teorica. E qualcuno, sconsolato, scrive: “Ogni anno, pare una maledizione. Prima gli incendi, poi l’immondizia poi il mare sporco”.