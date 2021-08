Il Palermo parte bene: Picerno al tappeto 4-1

PALERMO – Esordio con vittoria per il Palermo di mister Filippi, che mette al tappeto per 4-1 il Picerno. I rosanero conquistano una vittoria importante che gli permette di accedere al secondo turno di Coppa Italia. Gara da subito in discesa per i padroni di casa che al 12′ la sbloccano con Lancini bravo ad insaccare da due passi; 2′ più tardi è Floriano a raddoppiare da caio di rigore.

Il gol di De Ciancio al 21′ sembrava aver riaperto la sfida, ma così non è stato. Nella ripersa il gol di Luperini al 53′ e Fella all’84’ hanno fissato il risultato sul 4-1.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone della sfida è gestito dagli ospiti che scendono in campo con la maglia bianca, calzonettoni e pantaloncini rossi, attaccando da sinistra verso destra. Parte forte il Palermo, al 3′ De Rose in fase di interdizione ruba palla e prova a far partire un contropiede, ma al momento del passaggio sbaglia favorendo la difesa che chiude.

Fallo ai danni di Brunori all’8′; l’attaccante salta l’avversario, che lo deve mettere giù per fermarlo. Dopo un fallo laterale respinto dalla difesa De Rose calcia al volo, ma il tiro è troppo sul portiere. All’11 primo giallo del match, Alcides colpisce con una gomitata Brunori e viene ammonito dall’arbitro.

PALERMO IN GOL AL 12′. Punizione battuta in area dal Palermo, la sfera arriva a Marong che, di testa, la rimette al centro, poi è Almici a servire il Lancini che, da due passi, deve solo metterla dentro.

RIGORE PER IL PALERMO 14‘. Giron serve Soleri all’interno dell’area, l’attaccante viene messo giù in maniera irregolare e per l’arbitro non ci sono dubbi è calcio di rigore per i padroni di casa. Della battuta si incarica Floriano che con il destro spiazza Albertazzi portano i suoi sul 2-0.

Gli ospiti provano a reagire spingendo in avanti e al 21′ trovano il gol del 2-1 con De Ciancio. Dettori, direttamente da calcio di punizione, crossa al centro dell’area, De Ciancio spiazza di testa colpendo la traversa e ingannando Pelagotti, che sicuramente poteva fare meglio. I rosanero, comunque, sembrano non aver accusato il colpo e continuano a spingere soprattuto con Giron sull’out sinistro.

Riscatto per Pelagotti dopo un’errore di De Rose. Il centrocampista rosanero riceve palla, ma non si accorge di avere l’avversario alle spalle, bravo a rubare la sfera arrivando a tu per tu con l’estremo difensore rosanero, che interviene con il piede destro e salva il risultato. Floriano al 35′ ci prova da fuori area con un tiro a giro, ma è poco preciso. Gli ospiti provano a trovare il pari approfittando di una fase nella quale il Palermo sta respirando. Dopo 1′ di recupero finisce la prima frazione di gara con i rosanero avanti 2-1.

SECONDO TEMPO:

Doppio cambio nel Palermo; in campo Fella e Marconi per Soleri e Marong e rosa che tornano al 3-4-2-1. All’8′ della ripersa il Picerno ruba palla a metà campo e parte in contropiede, ma Marconi è bravissimo a chiudere.

PALERMO IN GOL AL 53′. Giron spinge e arriva sul fondo, l’ex Bisceglie serve un assist perfetto per Luperini bravo ad arrivare di gran carriera ed incornare portando suoi sul 3-1.

Dettori pericoloso al 13′ della ripersa. Il numero 10, direttamente da calcio di punizione, colpisce la traversa. Doppio cambio per gli ospiti che mandano in campo Vanacore e D’Angelo per Alcides e Carrà. I ritmi sono calati per via del caldo e della stanchezza. Il Palermo controlla e gli avversari provano a spingere, ma non pungono. Cambio nei rosanero. Filippi al 78′ manda in campo Odjer per De Rose che esce tra gli applausi dei presenti. Ammonito De Ciancio all’81’. Il numero 8 colpisce da dietro Almici.

PALERMO IN GOL ALL’84’. Zampata di Fella che è bravo ad arrivare per primo sulla palla servita al centro direttamente da calcio d’angolo ed insaccare con il destro.

PALERMO: 1 Pelagotti; 5 Marong (dal 46′ Marconi), 79 Lancini, 25 Buttaro; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (dal 78′ Odjer), 3 Giron; 7 Floriano (dal 67′ Dall’Oglio); 9 Brunori (dall’85 Silipo), 27 Soleri (dal 46′ Fella). A disposizione: 12 Massolo, 22 Misseri, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti, 65 Toure, 77 Doda. Allenatore: Filippi.

PICERNO: 1 Albertazzi; 20 Alcides (dal 59′ Vanacore), 3 Guerra, 4 De Franco, 5 Pitarresi, 6 Garcia, 7 Carrà (dal 59′ D’Angelo), 8 De Ciancio, 9 Terranova (82′ Coratella), 10 Dettori (dal 68′ De Cristoforo), 11 Esposito (cap.). A disposizione: 12 Summa, 13 Allegretto, 15 Stasi, 16 Viviani, 2 Setola. Allenatore: Palo.

NOTE: ammonito Alcides, Esposito, De Ciancio (Picerno)

MARCATORI: Lancini 12′, Floriano 14′, De Ciancio 21′, Luperini 53′, Fella 84′