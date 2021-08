Coronavirus, boom di casi positivi a Catania

La provincia etnea è prima in Sicilia per numero di nuovi positivi

CATANIA – Ancora una volta la provincia siciliana con più contagi: è il caso di Catania, dove con 297 nuovi casi si raggiunge il picco della giornata di oggi. Secondo il dato regionale appena diffuso, la provincia etnea ha registrato tredici casi in più di Palermo.

Il primato di Catania si inserisce in un altro record, quello della Sicilia, che continua a essere prima in Italia per numero di contagi e che vede crescere in modo costante i ricoveri.

Continuano, nel frattempo, le segnalazioni di comportamento a rischio proprio nel catanese. Proprio di oggi è la notizia di una festa in un noto lido del capoluogo in cui i partecipanti erano tutti senza mascherine e non rispettavano le misure di sicurezza.