Edgar Davids è in Sicilia: la foto pubblicata su Instagram

L’ex stella del calcio olandese Edgar Davids è in vacanza in Sicilia. A testimoniarlo è lo stesso ex calciatore, oggi allenatore, attraverso il proprio profilo Instagram: Davids, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae a Cefalù in un nota spiaggia della cittadina siciliana.

Davids ha giocato come centrocampista in diversi top club europei: dall’Ajax al Barcellona passando per Milan, Inter e Juventus. Nel suo palmarès vanta diversi trofei nazionali ed internazionali. Con il suo scatto pubblicato sul noto social network, il web è impazzito alla ricerca dell’allenatore olandese.