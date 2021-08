Covid, l’Italia che non si vaccina: “3,5mln di over 50” – I DATI

In Italia 3,8 milioni di over 50 non hanno effettuato nemmeno una dose di vaccino. Una situazione pericolosa se si considera il fatto che la variante Delta – la più contagiosa di tutte finora – è ormai prevalente nella maggior parte delle persone positive al coronavirus.

L’ALLARME – A denunciare questa grave falla per l’incolumità degli over 50 italiani è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che su Twitter scrive: “3,58 milioni di over 50 senza nemmeno una dose. Il tallone d’Achille della campagna vaccinale”.

I DATI – A corredo, un grafico con un’elaborazione dell’associazione presieduta da Cartabellotta sui dati del ministero della Salute, secondo cui la Sicilia è in testa alla classifica con il 19,9% degli abitanti con più di 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid. Il dato più basso è della Puglia con l’8,3%, mentre la media italiana è del 13,1%.