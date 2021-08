Greco presenta la sua seconda trilogia ‘covid’

Quando nel 2017 Fabio Greco scrisse la sua cara e preziosa “resilenzia“ non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato un leitmotiv, un ritorno, una ispirazione di fronte all’emergenza pandemica sanitaria e Internazionale che ci ha coinvolto in questo 2020/2021 e che gli ha ispirato il suo ultimo capolavoro ”covid” un inno a rialzarsi, a risorgere e a cercare ci ritornare a vivere, a sognare, ad emozionarci del nostro piccolo e immenso quotidiano.

Con il suo ultimo pezzo, infatti, il poeta musicale palermitano celebra la capacità dell’individuo di affrontare e superare questo evento traumatico. Questo periodo di difficoltà che ci ha coinvolto universalmente e che si conclude con un segno di speranza e di ritorno alla vita di tutti i giorni.

Non dobbiamo dunque dimenticare il passato, che tanto ci forma e ci plasma per affrontare il “presente“ motivo per cui lunedì 23 agosto, dopo il tramonto alle 19,30, a Ustica all’alianto si comincerà da questo passato, dalla celebre trilogia che tanto ha formato il percorso di Greco con le celebri Resilenzia, silente ancora e Secret. E si concluderà con la presentazione della 2 trilogia chiamata “covid” che racchiude i suoi ultimi tre ultimi capolavori.

Ad accompagnarlo in questo percorso di rinascita e ritorno alla vita l’insperabile soprano Sanam Ighani che da sempre con la sua potenza vocale e agilità dei gorgheggi ricama i suoi pezzi con voce cristallina e sempre riconoscibile e ancora i suoi compagni di viaggio che con la loro visione unica, con la loro professionalità e storicità nel panorama musicale si contraddistinguono sempre per stile e eleganza.

L’ensemble di archi costituita da Domenico Marco, Francesco Pusateri e Giuseppe Brunetto darà il senso logico, compiuto e finito ai pezzi curando la parte armonica e di insieme e alternando ai pezzi presenti e futuri di greco alcuni ever green di natura internazionale. Allora non resta che goderci il “presente” e attendere con ansia il tramonto del poeta musicale e la sua sfida di rinascita e ritorno alle origini dell’umanità.