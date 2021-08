Sicilia, prima per contagi: ancora morti ‘recuperati’ I DATI

Gli aggiornamenti provincia per provincia.

PALERMO – Sicilia ancora prima per numero di contagi. Sono 1.121 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.565 tamponi processati in Sicilia (Il presidente della Regione, Nello Musumeci è infatti corso ai ripari). L’incidenza scende al 9% ieri era al 12% . L’isola nettamente resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero. Al secondo posto c’è la l’Emilia Romagna con 558 contagi. Gli attuali positivi sono 24.146 con un aumento di altri 686 casi. I guariti sono 415 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 20 vittime e il totale dei decessi resta a 6.239.

Le cifre

La Regione Sicilia comunica che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 7 del 22 agosto ’21, 7 del 21 agosto ’21, 4 del 20 agosto ’21, 1 del 19 agosto ’21, 1 del 6 luglio ’21 Sul fronte ospedaliero sono adesso 817 i ricoverati, 29 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 88, quattro ricoverati in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna 88.