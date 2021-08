Covid, i sindaci dei comuni in zona gialla: “Avanti con i vaccini”

PALERMO – Da oggi tre comuni della provincia di Palermo (Capaci, Cinisi e Terrasini), così come altri 53 dell’intera Isola (I COMUNI INTERESSATI), dovranno convivere con delle restrizioni. Questo perché il numero delle vaccinazioni è inferiore al 60% del totale della popolazione vaccinale E hanno una incidenza di contagi nei sette giorni (13-19 agosto) superiore a 150 casi per 100 mila abitanti.

Per questi centri si è resa necessaria e urgente l’emanazione di una ordinanza del presidente della Regione Siciliana che prevede un tavolo permanente tra Asp e sindaci per raggiungere i target di immunizzati, l’utilizzo di mascherine all’aperto nei contesti di presenza di molti cittadini (quali ad esempio le strade) e che ribadisce il divieto di assembramento in pubblico e le misure di contenimento per gli eventi privati (tampone nelle 48h antecedenti).

Tra i sindaci c’è divisione, perché nonostante si lavori per incrementare il numero di vaccinazioni c’è chi, come Giangiacomo Palazzolo sindaco di Cinisi, chiede aiuti da parte della Regione per farli aumentare.

Palazzolo (Cinisi): “Ci diano uomini e mezzi per fare i vaccini a domicilio”

“L’unica cosa di giallo, che per ora c’è, è la faccia del sindaco. La misura di Musumeci è totalmente inefficace, serve solo a mettere in difficoltà i sindaci nei confronti dei cittadini, che possono pensare che a differenza di altri sindaci si sono comportati male”. A dichiararlo, con un po’ di rabbia, è il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo che da oggi dovrà fare i conti con le restrizioni nel proprio comune.

“Ad aumentare il numero di vaccinazioni, se lo vuole fare ed è capace, ci deve pensare Musumeci. Non rientra nel compito di un sindaco pensare alla sanità regionale. Questa ordinanza, in sostanza, dice ‘all’aperto usate la mascherina’, è chiaro che è una misura per far capire ai siciliani che si sta lavorando e si è sempre sul pezzo, ma in realtà non incide sulla vita dei cittadini e non induce ad aumentare i vaccini. Si provveda a dare mezzi e uomini per fare i vaccini a domicilio, magari con mezzi mobili. Come si può pensare – ha concluso Palazzolo – di risolvere un problema pandemico intervenendo a livello microchirurgico perché noi siamo una piccola comunità“.

Puccio (Capaci): “Stiamo lavorando per aumentare il numero di vaccini”

Anche a Capaci, come richiesto dall’ordinanza, ci sarà un tavolo tecnico convocato per oggi. “Alle 12 incontrerò i medici del distretto sanitario per capire come lavorare per aumentare il numero di vaccinazioni – dichiara Pietro Puccio sindaco di Capaci -. Domani ci sarà la giornata di vaccinazioni aperta a tutti e nelle giornate di martedì e giovedì nella sede della guardia medica si potranno ricevere le dosi”.

Il sindaco pensa anche al rientro a scuola degli studenti e, proprio per questo, nel pomeriggio incontra la preside dell’Istituto Comprensivo Biagio Siciliano: “Cercherò di capire cosa vorranno mettere in atto per il rientro a scuola dei giovani studenti. Ho anche allertato le associazioni per cercare di sensibilizzare e, sinceramente, ho trovato terreno fertile”.

In chiusura Puccio si concentra sul centro vaccinale aperto a Carini all’interno del centro commerciale Poseidon: “I tre comuni palermitani appartengono al distretto 34, può esserci qualche nesso tra questo e le restrizioni? In più, vorrei capire perché il centro vaccinale è stato aperto così tardi e solo dopo numerose lamentele e richieste da parte dei sindaci? Se fosse stato aperto prima ….”

Maniaci (Terrasini): “Tra 15 giorni dovremmo rientrare nei parametri”

“Tra 15 giorni la nostra comunità dovrebbe essere al 66% di vaccinati, questo perché ci saranno delle persone che riceveranno la seconda dose di vaccino. Stiamo cercando di continuare a far passare il messaggio corretto, cioè che la campagna di vaccinazione è importante per la salute. Più siamo vaccinati meglio è per tutti. Non possiamo permetterci ulteriori restrizioni e chiusure in questo periodo”. Così Giusè Maniaci, sindaco di Terrasini, che cerca di far capire ai propio concittadini l’importanza del siero anti covid.

“Per le ore 15 ho convocato un tavolo tecnico con Asp e i medici del territorio. Durante questo incontro – ha continuato Maniaci – cercheremo di trarre maggiori indicazioni per aumentare i punti vaccinali all’interno del territorio. Dobbiamo far passare il messaggio ai nostri concittadini, cioè che è importante vaccinarsi. Lo sforzo maggiore – ha concluso Maniaci – deve essere continuare con la vaccinazione. La mascherina all’aperto lascia il tempo che trova”.

L’iniziativa della struttura commissariale

Proprio nei comuni palermitani che devono fare i conti con le restrizioni ci sarà la possibilità di vaccinarsi grazie alla campagna #VacciniTour avviata dalla struttura commissariale i primi di luglio. Nella giornata di domani, 25 agosto, i medici e gli infermieri dell’ufficio del commissario Covid Renato Costa saranno a Capaci, al palazzo comunale Conti Pilo, dove resteranno dalle 10 alle 18 per immunizzare la popolazione.

Dopodomani, stesso orario, sarà la volta di Terrasini: il team mobile del personale sanitario in servizio presso la struttura commissariale vaccinerà quanti lo vorranno all’Ex Antiquarium. Le iniziative sono aperte a chiunque, residenti e non. Può presentarsi chi ha già fatto la prima dose o chi attende la seconda, purché sia rispettata la naturale tempistica tra le due inoculazioni. Basta portare con se la tessera sanitaria e un documento d’identità in corso di validità.

Come in tutti gli appuntamenti del #VacciniTour, è preferibile la prenotazione sulla piattaforma dell’hub provinciale vaccinale della Fiera del Mediterraneo, in modo da compilare già i moduli per l’immunizzazione e accelerare la procedura. Per Capaci il link di prenotazione è il seguente: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/116. Per Terrasini, invece, ci si registra qui: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/122.

“Si tratta di due tappe significative, dal momento che in queste cittadine sono da poco scattate misure più restrittive per cercare di frenare i contagi – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Il miglior modo, nonché l’unico, per rallentare la corsa del virus, oltre che per alleviare gli effetti di un eventuale contagio e non finire in terapia intensiva, resta sempre il vaccino. Raccomandiamo a tutti di farlo prima possibile, perché questa è una corsa contro il tempo e contro l’eventualità che il virus muti ancora e diventi più aggressivo. Ne va della vita di ognuno di noi”.

Con Capaci e Terrasini, il #VacciniTour dei medici e infermieri della struttura commissariale supera le 30 tappe nel Palermitano, per un totale di oltre settemila somministrazioni in poco più di un mese che, sommate a tutte le altre iniziative itineranti di questo ufficio tra luglio e agosto (#VaccinInQuartiere, #NoVacciniNo[Ri]parti, #AperiVax, #VaccinArte, vaccini a domicilio o durante spettacoli ed eventi), portano il totale dei vaccini di prossimità a circa diecimila. Numeri che indicano il grande sforzo profuso dall’ufficio del commissario Covid di Palermo per massimizzare le immunizzazioni di prossimità, sul presupposto che se il caldo fa affluire meno persone all’hub, è l’hub a dover andare dalle persone.

Stamattina, intanto, nuovo appuntamento al quartiere Arenella, a distanza di un mese dal precedente. Buona affluenza e gente in fila già prima delle 9, orario di inizio delle somministrazioni nei locali della gelateria Dolce Brivido in piazza Tonnara. Medici e infermieri della struttura commissariale stanno vaccinando residenti, passanti, turisti e chiunque lo desideri, a partire dai 12 anni (compiuti) in su. Come sempre, documento di identità e tessera sanitaria alla mano, meglio ancora se ci si presenta prenotati a questo link: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/108. C’è tempo fino alle 18 di oggi.