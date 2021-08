La bici sotto carica esplode, anziano in gravi condizioni

LICATA (AGRIGENTO) – Lo scoppio della batteria della bicicletta elettrica e il risultato per un 73enne di Licata, in provincia di Agrigento, sono ustioni sul 40% del corpo. L’anziano, soccorso inizialmente all’ospedale San Giacomo d’Altopasso, è stato poi prelevato con un elicottero e trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania: qui il ricovero al Centro grandi ustioni in gravi condizioni.

La bici sotto carica e l’esplosione

Dai primi accertamenti sembra che l’uomo avesse messo la batteria sotto carica all’interno di un box, poi l’esplosione e l’incendio. Il tutto è avvenuto a Licata, in via Fiume. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che comunque hanno danneggiato il box.