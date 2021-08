Bianchi: “App per controllare il green pass a scuola”

Questa potrebbe essere pronta per l'avvio del nuovo anno scolastico

ROMA – Il green pass dal 6 agosto è diventato uno strumento fondamentale per la vita degli italiani e non solo. Oltre all’utilizzo nei locali pubblici sarà necessario anche nelle scuole, con il ministro Bianchi che ha annunciato che solo chi ne sarà in possesso potrà avere accesso (CLICCA QUI).

Il ministro, intervenuto a Morning News su Canale 5, ha parlato del controllo dei green pass per gli studenti: “Stiamo lavorando con presidi e il Garante della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta ai presidi tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso. Quest’app sarà pronta per quando i ragazzi saranno a scuola”.