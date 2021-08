Incidente mortale alla Cala, una vittima e traffico in tilt – FOTO

PALERMO – Incidente mortale alla Cala poco prima delle 9. La vittima è uomo di 69 anni, Giovanbattista Alioto, che questa mattina, mentre era a bordo del suo scooter, per cause ancora da accertare, è finito per terra fermando la sua corsa nella carreggiata in direzione via Messina Marine. L’uomo era a bordo di uno scooter Scarabeo che sembrerebbe si sia scontrato con un’auto, una Peugeot 208 che si è fermata immediatamente per prestare soccorso. I due mezzi procedevano nella stessa direzione. QUI LE FOTO DAL LUOGO DELL’INCIDENTE

Al vaglio le immagini delle telecamere

Sul posto sono presenti li agenti della sezione infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica, che potrà essere più chiara anche grazie all’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere presenti lungo la strada e per le quali la polizia municipale sta già lavorando per venire in possesso. L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni, in particolar modo in direzione via Messina Marine, con le auto che vengo fermate e fatte deviare all’altezza dell’Istituto Nautico in via mura della Lupa.