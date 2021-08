Monopattini e bici in centro, una petizione contro l’uso selvaggio

PALERMO – Palermo, come le grandi capitali europee, sta cercando di diventare una città green. Per questo da dopo il lockdown si è vista una crescente presenza di monopattini in città, in gran parte dovuti alle società di sharing che, tramite bando, hanno trovato l’accordo con il Comune per l’affitto ai cittadini, ma anche grazie al bonus mobilità emesso dal Governo che ha permesso a tantissime persone di usufruire dello sconto al momento dell’acquisto del mezzo elettrico.

LEGGI ANCHE: Wind Mobility: “Bilancio positivo, non lasceremo Palermo”

Adesso, però, il problema è legato alla sicurezza. Una delle vie più frequentate da monopattini, biciclette e, soprattuto famiglie con figli al seguito è la via Maqueda. Lungo il percorso pedonale questi mezzi elettrici sfrecciano senza badare a pericoli e questo, a volte, ha causato incidenti. Molti residenti, ma non solo, chiedono che venga disciplinato questo uso perché potrebbe peggiore sempre più e causare altri incidenti.

Lo scorso 26 luglio la Prima Circoscrizione, tramite la delibera 312, ha chiesto di disciplinare questo uso. Ancora, però, la risposta non è arrivata e, anche per questo motivo, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 agosto, dalle ore 9 alle ore 20, in piazza Giuseppe Verdi angolo via Maqueda sarà installato un gazebo per raccogliere le firme e chiedere che, tramite un’ordinanza comunale, venga apposta la segnaletica adeguata che possa inibire il transito dei conducenti delle biciclette o dei monopattini elettrici, lasciando la possibilità agli stessi di transitare spingendo il mezzo a mano sino alla fine dell’area pedonale, al fine di potere garantire una maggiore sicurezza per i pedoni.

Successivamente la petizione verrà trasmessa al sindaco e all’assessore di riferimento nell’auspicio che possa essere messa in pratica.

LEGGI ANCHE: Il manager scende in strada e sventa il furto del monopattino