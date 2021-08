“Stop all’uso indisciplinato dei monopattini in Via Maqueda” VIDEO

La Prima Circoscrizione ha già approvato una delibera per chiedere maggiori controlli lungo la via pedonale

PALERMO – “Stop all’uso incontrollato di monopattini e biciclette in Via Maqueda” è questa la richiesta avanzata dalla Prima Circoscrizione che, lo scorso 26 luglio, ha approvato all’unanimità la delibera n.312 presentata dal vice presidente Antonio Nicolao.

Questa delibera potrebbe fare da monito all’Amministrazione Comunale per emanare una nuova ordinanza che imponga a chi si trova lungo la Via Maqueda con una bicicletta o un monopattino, a scendere dal mezzo e spingerlo per non mettere a repentaglio la salute di chi si trova a passeggiare tranquillamente nell’isola pedonale.

Nei mesi precedenti si sono registrati alcuni incidenti perché chi conduce un monopattino o una bicicletta fa lo slalom tra chi passeggia arrivando a perdere il controllo investendo qualcuno. Questa paura ce l’ha Antonia Chiusino, che risiede lungo la Via Maqueda e ha un figlio di cinque anni: “È impossibile attraversare la zona pedonale senza correre un rischio – ha dichiarato -, dunque camminiamo sul marciapiede ma anche quello è occupato da tavolini o altra gente. Sono molto preoccupata perché non li senti arrivare questi mezzi elettrici, forse è più facile camminare in via Roma”.

Lungo il percorso pedonale era presente una sorta di pista ciclabile che, grazia al lavoro del Consigliere della Prima Circoscrizione Salvatore Sorci, è stata eliminata: “Prima abbiamo combattuto la pista ciclabile che – ha dichiarato il Consigliere -, in qualche maniera, sono riuscito a farla eliminare, ma la gente ritiene che ci sia ancora. Ora si è aggiunta l’ultima conquista di marzo, che hanno immesso sulle strade palermitane diverse centinaia di monopattini. Questo crea disagi in termini di sicurezza e la gente ha paura di camminare. Chiediamo – ha concluso Sorci – l’intervento della Polizia Municipale, che sono gli unici preposti a far scendere dal mezzo chi lo conduce”.

Nicolao, che ha presentato la delibera per chiedere la nuova ordinanza che spinga tutti a scendere dal monopattino o dalla bicicletta è pronto a battagliare: “La Prima Circoscrizione, che è competente per territorio, ha già approvato una mia mozione che, in qualche modo, vuole essere un atto di indirizzo al Sindaco e, soprattuto, all’Assessore mobilità e traffico affinché si obblighi il conduttore del monopattino e della bicicletta elettrica, se vuole transitare in un area pedonale, di scendere dal mezzo. Non ci sono alternative”.

Nicolao è consapevole delle difficoltà che potrebbero sorgere per chi è preposto ad effettuare i controlli: “La situazione sui controlli è molto complicata. Il comandante della Polizia Municipale, in collegamento con la Prima Circoscrizione, ha dichiarato che l’unica soluzione è quella di stabilire che il mezzo vada oltre i 6 km/h, ma questo è complicatissimo”.

Non è tenera con gli indisciplinati dei monopattini nemmeno Maddalena Cortes, che ha un’attività lungo la Via Maqueda: “Credo che il passaggio di monopattini, biciclette e motorini elettrici su questa via sia pericolosissimo, non perché passano ma per l’incivilità con cui passano. Passassero ad una velocità normale non ci sarebbe nessuno problema, ma fanno i pazzi e non c’è nessun controllo. A questo punto, visto che non si sanno regolare bisogna bloccarli”.