Vaccini nei quartieri, a Palermo altre 11 tappe in programma: ecco dove

PALERMO – Dopo il successo dei #VaccinInQuartiere all’Arenella e Vergine Maria, sono 11 i nuovi appuntamenti inseriti nel già fitto calendario delle immunizzazioni extra-hub per portare il vaccino alle persone. Tra le prossime tappe risultano Sferracavallo, Petralia Soprana, Zen, Ballarò, Brancaccio, Mondello, Kalsa, Vergine Maria, Cruillas e Vucciria.

“Andavamo a vaccinare nelle strutture di accoglienza, nei dormitori, nelle periferie ma potevamo farlo solo per uno

specifico target di popolazione: la campagna vaccinale non era ancora entrata nel vivo. Ora che è di massa possiamo coinvolgere anche le fasce di popolazione più giovani – dichiara Renato Costa, commissario straordinario dell’emergenza Covid in Sicilia – fino ai bambini dai 12 anni compiuti. Non dobbiamo solo vaccinarci tutti, ma anche vaccinarci presto, in vista della fine delle vacanze e di un ritorno a scuola e al lavoro che comporterà più spostamenti, più contatti e dunque più rischi. Speriamo che la popolazione risponda numerosa e raccolga il nostro invito a proteggersi”.