Palermo femminile, in difesa arriva Maria Fricano

PALERMO – Maria Fricano, classe ’96, difensore centrale molto forte tecnicamente e intelligente tatticamente, è una nuova giocatrice del Palermo Femminile.

Maria ex giocatrice di Aquile Palermo, Verona e F.C. Inter va a rinforzare ulteriormente un reparto che vede la presenza di giocatrici di esperienza del calibro di Irene Intravaia e Simona Zito insieme a giovani calciatrici di talento come Marta Collovà, Asia Tarantino, Sofia Viscuso e Rosanna Talluto.

Molta voglia di dimostrare il proprio valore e di dare un aiuto a tutte le compagne di squadra per Maria che è anche stata nel giro della Nazionale Under 18 dove ha collezionato 17 presenze e giocato i Campionati Europei.

Grande soddisfazione in casa Palermo per l’arrivo di una “vecchia conoscenza” per la coach Antonella Licciardi e la Presidente Cinzia Valenti che hanno avuto modo di apprezzare le doti calcistiche di Maria ai tempi della Ludos.