I talebani provano a conquistare Panshir, lunghe code ai bancomat

I talebani il 15 agosto scorso hanno preso possesso della capitale Kabul, compreso il parlamento e costretto molte persone a scappare perché impaurite.

Adesso per i talebani c’è la “missione” di conquistare la città di Panshir a Nord Est del Paese che, insieme a Baghlan, è l’unica zona non controllata. Per riuscire in questo colpo è stata interrotta la rete internet, compresa quella delle comunicazioni.

A Kabul intanto centinaia di persone continuano ad ammassarsi fuori dalle banche nella speranza di riuscire a prelevare qualche soldo dai bancomat o dai loro conti che sono inaccessibili. Scontri sono avvenuti davanti ad alcuni istituti di credito, dove i talebani che hanno lanciato sassi per disperdere la folla.