In Sicilia 1.600 positivi in più, schizza in alto il dato delle province di Palermo e Catania

PALERMO – Coronavirus inarrestabile in Sicilia. Il report del ministero della Salute e dell’istituto superiore di sanità segnala 1.600 nuovi casi nell’Isola nelle ultime 24 ore. I positivi sono stati scoperti attraverso 11.243 tamponi, dato che fa schizzare in alto l’incidenza: si passa dal 10,1% di domenica al 14,2%. Impressionanti i numeri sulle province: nel Palermitano 422 nuovi positivi, 399 nel Catanese e 273 in provincia di Messina. Questa le situazione nelle altre province: Caltanissetta 133, Enna 105, Ragusa 95, Siracusa 90, Trapani 83, Agrigento 0. Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva e in regime ordinario: in tutto sono 947, 33 in più rispetto alla giornata di domenica. Numeri che potrebbero anche peggiorare, almeno secondo quanto riferisce a Livesicilia Antonello Maruotti, ordinario di Statistica alla Lumsa.

Sicilia ancora ‘maglia nera’

L’isola, che da oggi è in zona gialla, resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 546 casi. Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 casi. I guariti sono 526 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323. La Regione Siciliana riporta che tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto, uno il 29 agosto e 7 il 28 agosto. Sul fronte ospedaliero i pazienti in terapia intensiva sono 116, otto in più rispetto a ieri. La situazione negli ospedali dell’Isola è critica: “Appena due mesi avevamo così pochi pazienti che pensavamo di chiudere addirittura il reparto e invece è scoppiata la bomba”, dicono dal Cannizzaro di Catania.

L’epidemia in Italia

Il dato relativo a tutta Italia è di 4.257 nuovi positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.959 Sono invece 53 le vittime in un giorno, rispetto alle 37 di ieri. Sono 548, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.264, 131 in più rispetto a ieri.

