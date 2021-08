Nonna Marietta, morta a 112 anni: ecco i segreti della sua longevità

La conoscevano tutti come “Marietta” ed era definita la “Nonna d’Italia” per i suoi numeri da record. A partire dall’età: Maria Oliva è morta a 112 anni a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e il principale segreto della sua longevità sarebbe stato quello della sua alimentazione.

“Mangiava solo ciò che produceva”

Come hanno raccontato i nipoti nel corso di un’intervista al Corriere.it, infatti, la donna consumava soltanto ciò che produceva, risultato di una vita contadina, basata sul lavoro, lo spirito di sacrificio e, inevitabilmente, sulla genuinità. Maria Oliva si è spenta nella sua casa dell’antico quartiere Monte. Lo scorso marzo aveva perduto la sorella, morta a 99 anni. Madre di 8 figli, era rimasta vedova nel 1975 e, degli 8 figli, 5 sono ancora in vita e con lei.

La fede e l’incontro con Papa Francesco

A 109 anni uno degli incontri più importanti, quello con Papa Francesco: un vero e proprio sogno che si avverò per la ‘nonnina d’Italia’, una donna molto religiosa e devota alla Madonna Santissima delle Vittorie, patrona di Piazza Armerina.

Amata da tutto il paese

Insomma, un vita lunga e piena di valori, affetti, lavoro e amore: rimase legata al marito, Filippo Catalano, per 37 anni, fino al giorno della morte dell’uomo. Marietta era sopravvissuta a due guerre e aveva 58 tra nipoti e pronipoti. Ad aprile, quando aveva compiuto 112 anni, a festeggiarla era stato tutto il paese, sindaco compreso. Lei aveva partecipato telefonicamente, con gioia e lucidità.