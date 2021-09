Discoteche e palestre, il governo attiva il fondo per aiuti da 140 milioni

Il ministro Giorgetti ha attivato il fondo per sostenere le attività rimaste chiuse per legge, ora il provvedimento passerà al Tesoro

ROMA – Discoteche e palestra, arrivano gli aiuti. È stato attivato dal ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività rimaste chiuse per legge in conseguenza delle misure restrittive anti-Covid.

Discoteche e sale da ballo potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a 25 mila euro. Palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro, cinema, arte, fiere e cerimonie potranno invece richiedere fino a 12mila euro. ‘È un provvedimento doveroso’, dice Giorgetti. Il decreto passa ora al Tesoro per la firma del ministro Franco.