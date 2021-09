Piano triennale, la proposta del Pd: “Basta beghe politiche, va approvato”

Approvare il piano triennale delle opere pubbliche, sbloccare i cantieri e soprattutto i lavori in consiglio comunale. La proposta è del Partito Democratico, uno dei perni dell’ormai ex maggioranza orlandiana al consiglio comunale di Palermo. “Bloccare in consiglio comunale il Pieno Triennale significa impedire che la città abbia nuove opere pubbliche e, allo stesso tempo, bloccare risorse di cui tanto l’economia cittadina avrebbe bisogno – dice il segretario provinciale dei dem Rosario Filoramo – Per questo abbiamo proposto alle forze di opposizione, che oggi sono maggioranza, di metter da parte le beghe politiche e concentrarsi sull’interesse della città”.

Insomma un patto di non belligeranza, un modo per non impantanare i lavori d’Aula e sbloccare 14 opere: la riqualificazione del nido Domino di piazza Ferrini (200 mila euro), la ristrutturazione del nido La Mimosa di via Duca degli Abruzzi (945 mila euro), i nuovi impianti di illuminazione pubblica (39,5 milioni), il Baglio Mercadante dello Zen (10,3 milioni), il nuovo forno crematorio dei Rotoli (2,7 milioni), la tribuna della piscina comuale (1,3 milioni), l’adeguamento della rete fognaria dell’ortofrutticolo (un milione), gli interventi all’ex Fiera del Mediterraneo (3 milioni), 44 milioni per manutenzione di strade e marciapiedi e soprattutto i quasi 200 milioni per le nuove linee del tram.

Un tentativo, quello del Pd, di fare uscire dall’angolo l’amministrazione Orlando ma soprattutto di sfidare le opposizioni ad accettare il patto o a votare la sfiducia al sindaco. “Convocare il consiglio per attaccare Orlando e la sua giunta è un esercizio che non darà risposte a questa città – continua Filoramo – Proponiamo invece di convocare una seduta consiliare con solo punto all’ordine del giorno dedicato al Piano Triennale delle Opere pubbliche”.