SiciliAntica, nuovi vertici: Bellomo presidente

CALTANISSETTA – L’Assemblea Regionale della Associazione Culturale Regionale SiciliAntica, a Caltanissetta, ha eletto i Consiglieri Regionali, i Probiviri e i Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2022 2024.

Sono 12 i consiglieri regionali: Barbaria Filippo, D’Angelo Antonio, Di Primo Vincenzo, Fitula Marta, La Spina Antonella Giordana Elisa, Nobile Eugenio, Segreto Basilio, Seminerio Domenico, Tropea Costantino, Valenti Corinne, Vicari Sottosanti M. Agata e Virgillito Giuseppe. 3 Probiviri: Arnone Massimo, Russo Giuseppe e Sardo Giuseppe. 3 Revisori dei Conti: Cammarata Calogero, Chiara Silvana Francesca e Tardiolo Francesca Marzia.

Nella stessa giornata, il costituito Consiglio Regionale ha eletto i membri della Presidenza Regionale, per il prossimo triennio 2022 2024.

PRESIDENTE REGIONALE: ANTONINO BELLOMO

Vice Presidenti: Lo Porto Giuseppe e Modeo Simona

Tesoriere: Condorelli Caff Nunzio

Segretario: La Delfa Orazio

Resp. Reg. Giovani: Barbagiovanni Giuseppe

Resp. Media: Sarpietro Emidio

SiciliAntica è una Associazione Culturale, costituita da circa 25 anni, da persone di diversa provenienza e con diverse opinioni su molti temi, che credono nella democrazia culturale e cercano di approfondire e far amare valori come la libertà, l’autonomia, la consapevolezza, la tolleranza, la partecipazione, la solidarietà sociale. È questo il “minimo comune denominatore condiviso” che ci accomuna e che vuole essere uno strumento di una città civile e libera, che si impegna a fare cultura, a partecipare allo scambio di idee, a cogliere le urgenze dell’attualità, a incontrare e ascoltare i protagonisti della vita culturale italiana, a far crescere un pensiero critico e riflessivo.