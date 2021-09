Filippi: “ACR Messina ottima squadra, allenata benissimo”

Dopo 14 anni di assenza tra i professionisti, torna il derby siciliano tra Messina e Palermo. Le due compagini si erano sfidate già tra i dilettanti, nel girone I di Serie D, nell’anno della nuova fondazione del club rosanero (stagione 2019/2020). Sabato 4 settembre, invece, a partire dalle 17.30, torneranno ad affrontarsi in un campionato professionistico seppur in campo neutro: la sfida, infatti, verrà giocata allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. Alla vigilia del match, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

“E’ una partita che ha bisogno della sua preparazione, anzi forse anche più rispetto ad altre partite, soprattutto per l’aspetto mentale. Abbiamo lavorato molto anche da questo punto di vista. I ragazzi hanno lavorato molto bene, sono convinto che faremo un’ottima prestazione. Ho provato Silipo come anche gli altri, l’unica caratteristica comune rispetto alle gare precedenti deve essere la rabbia e la determinazione di conquistare subito la palla ed impossessarsi della partita. Bisogna cercare sempre di fare la partita nonostante il valore assoluto dell’avversario. La continuità è importantissima, abbiamo lavorato per tempo proprio per questo motivo e con la società abbiamo programmato il ritiro con questo intento. Peccato che non ci sarà il pubblico, ma saranno entrambe le squadre a rendere il derby avvincente. Il Messina è un’ottima squadra allenata benissimo. Mi piace come è articolato questo 4-2-3-1, si vede che è una squadra che lavora con uno staff alle spalle. Hanno dei punti di forza e dei punti di debolezza che dobbiamo essere bravi a sfruttare”

Filippi si è soffermato anche sui calciatori in esubero rimasti dopo la fine della sessione estiva di calciomercato: “Non rientrano nel progetto tecnico, sono stato chiaro sin da subito. Purtroppo non hanno trovato sistemazione e andiamo avanti così. Non sono nella mia lista tecnica a prescindere se siano o no tra i convocati, ho fatto delle scelte e non posso fare il contrario di quello che ho detto un mese fa. E’ inutile tornarci sopra, lo sanno anche i ragazzi, mi spiace non abbiano trovato una soluzione”.

Sul nuovo difensore arrivato dal Bari, Marco Perrotta, il tecnico dei rosanero ha spiegato: “Lo cercavamo da tempo sia per caratteristiche tecniche, che fisiche. Siamo completi in tutte le caselle e andrà a fare la coppia con Marconi. Succederà che in campionato ci saranno delle defezioni, quindi dobbiamo essere coperti senza avere problemi di numero. Fella? Fino ad oggi è subentrato poiché la sua condizione fisica non era all’altezza di quella del resto del gruppo. Aveva lavorato poco nel ritiro con la Salernitana. Sta lavorando per mettersi a regime e lo abbiamo visto molto meglio rispetto alle settimane precedenti. Lo vogliamo avere al 100% perché può far saltare il banco in qualsiasi momento”.