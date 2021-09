ACR Messina-Palermo: inizia il derby siciliano

VIBO VALENTIA – Torna il derby siciliano tra Messina e Palermo dopo ben 14 anni di assenza nel calcio professionistico. In data odierna, infatti, a partire dalle ore 17.30, biancoscudati e rosanero si affrontano nuovamente nel girone C di Serie C. La sfida, però, verrà giocata in campo neutro: l’incontro, infatti, si disputerà allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

PRIMO TEMPO

Squadre sul terreno di gioco: i rosanero in maglia bianca attaccano da sinistra verso destra, biancoscudati in maglia rossa. L’arbitro fischia, comincia il match. Al 6′ minuto il primo vero scossone della partita: palla lunga in verticale per l’attaccante peloritano Simonetti, Pelagotti esce dalla sua area di rigore e viene abbattuto. I giocatori del Messina chiedono l’intervento del direttore di gara, ma quest’ultimo lascia correre. Un minuto dopo è Dall’Oglio a impensierire Lewandowski con una conclusione da fuori area. Al 9′ Balde raggiunge la linea di fondo e mette in mezzo a rimorchio un pallone tagliente colpito da Di Stefano che da due passi non riesce a mandare in rete la sfera. Minuto 23 e altra occasione per la squadra di Sullo: dopo una serie di scambi di prima, viene servito Balde che supera Marconi in velocità, ma non arriva a trovarsi a tu per tu con Pelagotti perché viene steso dal numero 15 dei rosanero. Sugli sviluppi del calcio di punizione, però, nulla di pericoloso per la squadra del capoluogo siciliano. Peretti, al 32′ di gioco, è costretto a lasciare il rettangolo verde per una pallonata che lo ha colpito al volto; al suo posto entra Buba Marong. Meno precisione durante gli ultimi minuti del primo tempo, dopo una partenza quasi al cardiopalma da parte di entrambe le compagini siciliane.

TABELLINO

ACR MESSINA: 22 Lewandovski, 2 Morelli, 6 Fofana, 8 Simonetti, 9 Adorante, 10 Damian, 11 Balde, 13 Carillo (cap.), 15 Distefano, 16 Sarzi, 18 Celic. A disposizione: 1 Fusco, 3 Lisboa, 4 Matese, 5 Fantoni, 14 Konate, 17 Busatto, 20 Catania, 21 Rondinella, 23 Mikulic, 26 Fazzi. Allenatore: Sullo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti (dal 32′ Marong), 79 Lancini, 15 Marconi; 29 Almici, 17 Luperini, 20 De Rose (cap.), 3 Giron; 11 Dall’Oglio, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Longo (Paola). ASSISTENTI: Miniutti (Maniago) – Terenzio (Cosenza). QUARTO UOMO: Moriconi (Roma 2).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti Almici (11′), Marconi (23′), Simonetti (33′).