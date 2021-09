CATANIA – La provincia etnea prima per contagi. Sono 327 i nuovi casi registrati in 24 ore. Seguono a ruota Messina e Palermo. In totale sono altri 1.200 i positivi in Sicilia. Un leggero calo rispetto a ieri (1.348) ma i tamponi processati sono inferiori a quelli di ieri: 18.260 contro 21.978. Il tasso di positività è al 6,6%.