Altri 1.200 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Meno dei 1.348 di ieri, ma a fronte di un numero inferiore di tamponi processati: 18.260 (il bollettino di ieri ne contava 21.978)

Il tasso di positività è al 6,6%, in aumento per il terzo giorno consecutivo (ieri era al 6,1%). Sono numeri che fanno della Sicilia, ancora una volta, la Regione prima in Italia per numero di contagi giornalieri. La seconda, il Veneto, che per popolazione simile alla Sicilia, ha la metà dei nuovi positivi: 645.

Gli attuali positivi sono 28.285 con un incremento di 155 casi. I guariti sono 1.023 mentre si registrano altre 22 vittime che portano il totale dei decessi a 6.434. I decessi comunicati oggi sono avvenuti: 1 il 4 settembre, 7 il 3 settembre, 11 il 2 settembre, 1 il 22 agosto, 1 il 20 agosto, 1 il 12 agosto

Sul fronte ricoveri c’è un lieve incremento: 848 i pazienti nei reparti Covid ordinari (6 in più rispetto a ieri) e 117 in terapia intensiva (più 2).

La mappa per provincia

Ecco la mappa per province dei nuovi positivi: Catania 327, Messina 246, Palermo 219, Trapani 119, Siracusa 99, Caltanissetta 65, Ragusa 55, Agrigento 39, Enna 31. Ancora in aumento il numero degli attuali positivi nell’Isola: sono 28.285, di cui 27.320 in isolamento domiciliare obbligatorio.

I numeri in Italia

Sono 6.157 i positivi ai test Covid individuati in tutta Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.735. Sono invece 56 le vittime in un giorno, rispetto alle 58 di ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.566.126, i morti 129.466. I dimessi e i guariti sono invece 4.299.621, con un incremento di 6.086 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 137.039, con un aumento di 14 casi nelle ultime 24 ore.