Italia Under 21, convocato l’ex Palermo Lucca

Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa, rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi rosanero. Il centravanti classe 2000 ha indossato la maglia del Palermo da gennaio 2020 a luglio 2021, collezionando in totale 30 presenze condite da 14 gol (in D soltanto 3 apparizioni e una rete, in C le restanti 27 con 13 gol). Nella sessione estiva di calciomercato di quest’anno, il club di viale del Fante lo ha ceduto al Pisa, in Serie B, per un totale di 2 milioni di euro più eventuali bonus.

In serie cadetta il giovane attaccante si è messo subito in mostra in questa prima parte di campionato, siglando la sua prima doppietta contro l’Alessandria nella seconda giornata di campionato. Ma le soddisfazioni per Lorenzo non mancano: infatti, nel suo percorso di crescita, si può aggiunrere la convocazione con la Nazionale italiana Under 21.

Il CT degli “Azzurrini” Paolo Nicolato, in vista della seconda gara di qualificazione agli Europei di categoria in programma martedì 7 settembre al “Romeo Menti” di Vicenza con il Montenegro (calcio d’inizio alle 17.30), ha deciso di convocare proprio Lorenzo Lucca. Insieme all’ex rosanero, sono stati chiamati in causa anche Caleb Okoli dalla Cremonese e Samuele Mulattieri dal Crotone.