Obbligo vaccinale e terza dose. Il premier Mario Draghi traccia la strada futura per uscire dall’emergenza Covid.

Per il vaccino contro il Coronavirus scatterà l’obbligo quando verrà dichiarato da Ema e Aifa non più farmaco emergenziale ma ordinario.

Sarà anche esteso l’obbligo del Green pass. La campagna vaccinale è al 69% e, da programma, punta a coprire l’80% della popolazione entro la fine di settembre.

Per l’obbligo vaccinale serve innanzitutto che dichiarato dall’Ema (Agenzia europea del farmaco) e dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) non più farmaco emergenziale ma ordinario. Così è accaduto ad esempio negli Stati Uniti dove la Fda (Food and drug administration) ha approvato in via definitiva il vaccino Pfizer dai 16 anni in su, mentre persiste l’uso emergenziale per i ragazzi tra 12 e 15 anni e per gli immunodepressi. Ema si pronuncerà entro fine settembre.

Poi sarò scontro politico in parlamento.

Dopo la presa di posizione su obbligo vaccinale e Green pass esteso, Salvini ribadisce l’adesione al programma di governo “per aiutare gli italiani a uscire dall’emergenza” ma con le battaglie di sempre “su singoli provvedimenti”.