Sullo: “Il Palermo ha avuto due occasioni in tutta la gara”

“Gli ultimi due pareggi sono due pareggi differenti contro avversari diversi. Con il direttore Argurio ci ripetevamo che meno di un mese fa qui non c’era niente. Adesso c’è una squadra che sta facendo i primi passi. Non dobbiamo fermarci, perché non basta. Il Palermo è una grande squadra ma migliorando ce la possiamo giocare anche con loro. Dobbiamo pedalare in settimana a testa bassa e giocare con la testa alta in campo. Il gol che abbiamo subito è arrivato su una nostra ripartenza, abbiamo appoggiato la palla in maniera errata e ci hanno infilato. La perfezione non esiste, ma probabilmente potevamo andare sul 2-0 o anche avere un uomo in più. Avrebbe fatto la differenza. Dobbiamo ragionare sulla crescita, quello ci porterà lontano. Io con 4 difensori ho fatto solo due allenamenti, arriverà il momento in cui faremo solo un errore e pagheremo meno”. Salvatore Sullo, tecnico del Messina, parla così in conferenza stampa al termine della gara contro il Palermo terminata con il risultato finale di 1-1.

L’allenatore dei biancoscudati ha proseguito: “In questo momento fisicamente è come se stiamo ai primi di agosto, lo sapevamo. Non mi preoccupa la condizione fisica comunque. Abbiamo iniziato a soffrire quando i rosanero hanno iniziato a lanciare palla lunga e ad accorciare. Il Palermo ha avuto penso due occasioni in tutta la gara. Dobbiamo essere consapevoli di chi siamo e di cosa facciamo. Abbiamo disputato una gran partita considerato che abbiamo giocato contro il Palermo, era normale soffrire venti minuti. Ma non dobbiamo essere presuntuosi. Siamo molto lontani dal nostro massimo. Dobbiamo capire bene chi siamo. Il Palermo è tra le tre o quattro squadre migliori di questo campionato e quello che ha fatto il Messina non è poco”.