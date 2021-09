Il Misilmeri vince ma non basta: Marineo passa il turno

Il club biancorosso si impone per 3-2 nel derby dell'Euleterio valido per il primo turno di Coppa Italia

MISILMERI (PA) – Si ferma al primo turno la corsa in Coppa Italia Eccellenza della Don Carlo Misilmeri. Non basta la vittoria per 3-2 nel match di ritorno contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio per riuscire a passare il turno, complice la sconfitta per 5-0 subita sette giorni fa a Marineo. La reazione degli uomini di Corrado Mutolo è arrivata durante una partita ricca di emozioni: cinque gol, quattro espulsi (due per parte) e cinque espulsioni.

La partita inizia bene per il Misilmeri che crea diverse occasioni da gol, ma non riesce a battere Ceesay. Il primo momento di svolta è al 37° minuto, quando D’Angelo stende D’Agostino in area: è calcio di rigore. Dal dischetto Montalbano non sbaglia. Da lì a poco il Marineo resta in 10 uomini per il rosso diretto nei confronti di Procida. Tuttavia, prima dell’intervallo arriva il raddoppio con D’Agostino, ex di turno.

A inizio secondo tempo c’è una nuova svolta nel match: Maggio, già ammonito, stende Messina. Secondo giallo ed espulsione. Il Misilmeri sfrutta così la superiorità numerica per ribaltare il risultato: prima il pari di Messina, che sfrutta un’indecisione di Ceesay, poi il pareggio di Stassi e, infine, il 3-2 di Di Giuseppe.

Una reazione che non basta per riuscire a passare il turno, con gli assalti che nella fase finale della partita (quando vengono espulsi prima Messina e poi D’Angelo) non sortiscono l’effetto sperato.

La Don Carlo Misilmeri si proietta così al campionato di Eccellenza, girone A, che prenderà il via domenica prossima. Domani, alle ore 10.30, presso la sede della LND Sicilia, verrà svelato il calendario del campionato.

Don Carlo Misilmeri-Oratorio San Ciro e Giorgio 3-2

Marcatori: 37’ rig. Montalbano, 46’ pt D’Agostino, 5’ st Messina, 12’ st Stassi, 34’ st Di Giuseppe

Don Carlo Misilmeri: Ferrara, Vinci (18’ st Corsino), Pellegrino, Tarantino (18’ st Mondino), D’Angelo, Cossentino, Cava (28’ st Mendola), Cerniglia, Stassi, Di Giuseppe, Messina. A disp.: Zummo, Mutolo, Tiscione, Rubino, Lo Gerfo, Lombardo. All.: Mutolo.

Oratorio San Ciro e Giorgio: Ceesay, Di Maggio, Piscopo, Bognanni, Procida, Maggio, Montalbano (41’ pt Bordoni), Ciancimino (19’ st Prestigiacomo), D’Agostino (13’ st Falsone), Rama, Sanyong (48’ st Li Castri D.). A disp.: Giordano, Lombino, Vitrano, Greco, Puccio. All.: Tumminia.

Arbitro: Giovanni Marco Arena di Palermo

Note: ammoniti Ceesay e Bognanni. Espulsi Procida, Maggio, Messina e D’Angelo.