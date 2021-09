MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) – Minacce di morte al presidente della Regione, Nello Musumeci, per la banda larga 5G. Una lettera minatoria è stata trovata all’interno di un pacco con un ordigno esplosivo, di fattura artigianale, che è stato piazzato questa mattina sui binari della tratta ferroviaria Militello-Catania. Precisamente al chilometro 275, in una zona molto difficile da raggiungere.

Il lavoro degli artificieri

Gli artificieri della Questura di Catania hanno lavorato per ore ed ore, anche sotto la pioggia. Nel pomeriggio la bomba è stata fatta brillare. Poteva davvero essere molto pericoloso, perché se fosse stata rimossa sarebbe esplosa.

L’indagine

La missiva trovata dagli artificieri della polizia – che hanno lavorato con il supporto della sezione cinofili e della polfer – è stata consegnata agli inquirenti che avvieranno le dovute indagini per capire di chi è la mano che si è macchiata di questo inquietante gesto.

I precedenti

Non è la prima volta che il governatore siciliano è stato bersaglio di minacce di questo tenore. E per la stessa motivazione. Già in altre due occasioni sono state rinvenute lettere, anche con dei proiettili, destinati a Musumeci ma anche a Giovanni Burtone, sindaco di Militello. Ma non si era mai arrivati a un’azione così pericolosa.

La solidarietà di Fava

Piena solidarietà al presidente Musumeci e ferma condanna per il grave atto di intimidazione che ha subito. Ci auguriamo che le indagini portino rapidamente a dare volti e nomi agli autori di questo gesto vile e spregevole”.

Così il presidente della Commissione antimafia dell’Ars, Claudio Fava, sul ritrovamento di un ordigno indirizzato a Nello Musumeci.