Il vaccino e il decesso, indagini sulla morte di Alessandro

TRAPANI – Verrà eseguita in settimana l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani per accertare le cause della morte di Alessandro Campo il palermitano di 25 anni trovato morto in casa a Favignana e vaccinato due giorni prima con Pfizer. Il giovane era sull’isola quale lavoratore stagionale in una struttura ricettiva.

Il ritrovamento

E’ stato proprio il suo datore di lavoro ad avvertire il 118 ed i carabinieri per l’assenza del giovane sul posto di lavoro.

Il suo compagno di stanza, anche lui dipendente della stessa struttura aveva riferito che aveva lasciato Alessandro a casa, stava male ed era rimasto a letto. Ed è a letto che i sanitari del 118 lo hanno trovato ormai senza vita. Sulla morte di Alessandro si concentra anche il dubbio che possa trattarsi di un evento provocato dal vaccino. Due giorni prima del decesso gli era stata somministrata la prima dose di Pfizer. Il medico legale all’esito della ricognizione cadaverica ha comunque escluso una morte violenta, ipotesi quindi accreditata un malore, per questa ragione gli investigatori dei carabinieri che conducono le indagini non hanno escluso la possibilità del collegamento col vaccino.

Chi era

Studente di giurisprudenza, i suoi colleghi lo hanno voluto ricordare con un post sulla pagina Facebook dell’associazione della quale Alessandro faceva parte: “Oggi è un giorno molto triste per la facoltà di Giurisprudenza. Nella giornata di ieri il nostro collega Alessandro Campo è scomparso a seguito di un arresto cardiaco – si legge nella pagina Facebook del’associazione Contrariamente -. Lo ricordiamo oggi per la sua perseveranza, per la sua perspicacia, per il suo essere Alessandro. Non si è mai tirato indietro nell’aiutare i suoi colleghi e in qualsiasi materia dava il meglio di sé con ottimi risultati, perché la sua, per il diritto, era vera passione. Oggi ContrariaMente e tutta la popolazione studentesca ricordano un collega, e un amico. Ci uniamo al cordoglio della famiglia”.