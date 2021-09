Sicilia: meno di mille casi, ma l’Isola è ancora prima per contagi

La Sicilia oggi torna sotto i mille casi, ma a livello nazionale resta la regione con il maggiore numero di positivi al Covid-19. Nel dettaglio, sono 943 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.804 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale leggermente al 7,4% ieri era al 7,2% .

Più casi a Catania, ecco la mappa

L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 513 casi. Gli attuali positivi sono 28.951 con un incremento di 489 casi. I guariti sono 444 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.455. La Regione Sicilia comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre, 1 il 2 settembre. Sul fronte ospedaliero sono adesso 975 i ricoverati, 10 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 120, lo stesso numero di ieri. Ma ecco la mappa per ogni provincia: Palermo 179, Catania 261 Messina 249, Siracusa 80, Ragusa 37, Trapani 53, Caltanissetta 46, Agrigento 1, Enna 37.

I dati nazionali

Sono 3.361 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute in Italia. Ieri erano stati 5.315. Sono invece 52 le vittime in un giorno, tre in più della giornata precedente. Sono 134.393 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 259.756. Il tasso di positività è del 2,5%, rispetto al 2%. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.574.787, i morti 129.567. I dimessi e i guariti sono invece 4.309.200, con un incremento di 3.977 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.020, con un decremento di 682 casi nelle ultime 24 ore.

