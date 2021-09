Meteo, temporali in Sicilia: arriva il ciclone Mediterraneo

Assaggio di autunno in arrivo al Sud e in particolare in Calabria e in Sicilia. Secondo gli esperti di Meteo.it nel prossimo weekend potrebbero tornare le piogge, a partire dall’11 settembre. “Dallo studio del quadro sinottico – spiegano – emerge chiaramente che si formerà un ciclone mediterraneo destinato a condizionare pesantemente lo scenario meteorologico”.

Maltempo da sabato

Si tratta di un’area depressionaria alimentata da temperature ancora elevate delle acque superficiali dei mari, dopo la ‘bollente’ estate appena trascorsa. Per questo, proprio da sabato 11, sono previste forti piogge, anche a carattere temporalesco.

