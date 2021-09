Morta di Covid a 47 anni, funerale senza marito e figlio

PALERMO- “Oggi riflettevo su quanto sia terribile questo maledetto virus... Non solo spezza vite umane, ma a volte vieta pure ai propri cari di dare un dignitoso ultimo saluto, quasi come se ci fosse un accanimento contro l’uomo, contro i valori della vita. Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto a Maria Rita ed è stato terribile vedere il marito e il figlio salutarla davanti casa perché ancora prigionieri di questo maledetto virus. Questo maledetto virus creato dall’uomo, creato dall’odio, creato dagli interessi economici. Ciao Rita, buon viaggio e resta sempre vicino alla tua famiglia”.

Il lutto a Partanna Mondello

Il post del consigliere comunale Ottavio Zacco, su Facebook, racconta di un dolore immenso e lo rende pubblico. Un addio consumato nel modo più tragico, a Partanna Mondello. Una donna di 47 anni, voluta bene da tutti, che se ne deve andare, a causa del Covid. I suoi cari, ancora contagiati, che non possono salutarla in chiesa. Una grande mutilazione in cui trovano posto soltanto le lacrime. Le lacrime e niente altro. La signora, curata con abnegazione all’ospedale di Partinico, non era vaccinata, secondo quanto trapela. E’ una vicenda a cui ci accostiamo con doloroso rispetto, nel raccontarla, stringendo in un abbraccio chi sta enormemente soffrendo.

Allarme non vaccinati

Intanto, è sempre più allarme non vaccinati. Abbiamo raccontato la storia di una ragazza di ventisei anni, non vaccinata, morta all’ospedale ‘Cervello’. All’ospedale di Partinico undici pazienti su undici posti occupati sono non vaccinati. Ecco l’emergenza più grande. Troppe persone, purtroppo, soffrono e muoiono perché timorose, dubbiose e impaurite. Perché non si proteggono.