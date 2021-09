Trappeto, frana in spiaggia: paura per i bagnanti

TRAPPETO – Momenti di paura questo pomeriggio a Trappeto, nel Palermitano. Una parte del costone roccioso che costeggia la spiaggia “Casello” si è sgretolato franando sulla strada che permette l’accesso al litorale. Per fortuna solo tanta paura e nessun ferito. Al momento del crollo nessuna automobile stava transitando.

Decine i bagnanti, in spiaggia, colti da un comprensibile timore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i grossi massi sulla strada e aprire un varco per consentire ai bagnanti di lasciare la spiaggia.

Sul posto anche il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino, la polizia locale e la protezione civile.