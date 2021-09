CATANIA – Forza Italia converge su Leo Patanè. A un mese esatto dalle elezioni amministrative per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, a Giarre inizia a comporsi il quadro di candidature e alleanze.

La candidatura

Tra i primi a lanciare la propria candidatura, l’avvocato Leo Patanè, eletto alla scorsa tornata elettorale con la lista Giarre 2.0 nelle file dell’opposizione e oggi di nuovo in capo con una lista civica, incassa dunque il sostegno ufficiale di Forza Italia.

L’appoggio azzurro

“Dopo un percorso di rafforzamento del partito in città, Forza Italia ha portato avanti in questi mesi un confronto costante con gli alleati del centrodestra e diverse forze civiche per giungere, alle amministrative, al lancio di un progetto di sviluppo e risanamento per Giarre – si legge in una nota ufficiale firmata da Marco Falcone, commissario di Forza Italia per Catania e provincia, e dal commissario locale Alfio Papale. Rimane questa la sfida che, da moderati e riformisti, vogliamo giocare nell’interesse dei giarresi e di un Comune fra i più strategici della provincia, al netto del mutato quadro politico cittadino. Rintracciamo, adesso, nella proposta civica del candidato sindaco Leo Patanè le migliori fondamenta per dare a Giarre quella stagione di buona amministrazione attesa da tempo. Il simbolo azzurro sarà sulla scheda, per offrire all’elettorato liberale e popolare una naturale casa politica ed essere protagonisti del rilancio della città”.

Gli avversari

Patanè sfiderà, insieme agli altri candidati, il sindaco uscente Angelo D’Anna che, qualche settimana fa ha annunciato la volontà di ricandidarsi per portare avanti il lavoro avviato. E l’ex vicesindaca di D’Anna, l’avvocata Patrizia Lionti, in un primo momento, sembrava poter contare sull’appoggio di alcuni partiti di centrodestra che sembrano ormai essersi smarcati. Tra questi, Fratelli d’Italia, che potrebbe non appoggiare più la Lionti, e proprio Forza Italia.

Scricchiolii nel Centrodestra

Correrà diviso il centrodestra a Giarre. Non solo per l’adieu degli azzurri a Patrizia Lionti. La Lega di Salvini, infatti, appoggerà un altro candidato. Si tratta di Leo Cantarella che ha annunciato la propria candidatura a luglio a capo di una lista civica, ma per il quale sembra ormai scontato l’appoggio del Carroccio. Una situazione che il coordinatore giarrese di Forza Italia Francesco Pio Leotta, non nasconde: al contrario, lancia bordate a chi si “nasconde” dietro il civismo. “Forza Italia, fin da subito con coerenza e linearità, ha lavorato assieme agli alleati di centrodestra per riunire, anche nella nostra città, la coalizione che governa la nostra Regione e, molto presto, anche a Roma – afferma. Oggi, alla luce del mutato quadro politico a Giarre, è naturale che il Polo costituito da Patanè diventi il riferimento più vicino ai nostri orientamenti popolari e moderati, in controtendenza rispetto a chi preferisce rottamare o nascondere i simboli dei partiti che, comunque la si veda, sono il pilastro della nostra Repubblica”.