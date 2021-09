Ministro Stefani in città, la Lega dà il via ai tavoli tematici sulla disabilità

PALERMO – In occasione della visita a Palermo del ministro leghista per le Disabilità Erika Stefani, il capogruppo della Lega Igor Gelarda e il commissario metropolitano Alessandro Anello danno l’annuncio della partenza dei tavoli tematici che si occuperanno delle disabilità. “Il referente sarà Paolo Cristina, già responsabile provinciale del dipartimento per le disabilità e si avvarrà delle competenze e delle professionalità di tutti coloro che vorranno collaborare – dicono Gelarda e Anello – Il tavolo porterà alla redazione di un progetto programmatico che la Lega porterà avanti con la prossima amministrazione comunale. Al tavolo parteciperanno anche il senatore Francesco Mollame, gli onorevoli regionali Vincenzo Figuccia e Marianna Caronia, i consiglieri Sabrina Figuccia e Roberta Cancilla e la responsabile provinciale Della Lega giovani Elisabetta Luparello”.