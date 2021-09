Temporali in arrivo, il meteo della Sicilia nel week-end

Come sarà il cielo sull'Isola nelle prossime ore

PALERMO – Inizio di week end particolarmente difficile per la Sicilia sotto il profilo del meteo. Le nuvole cariche di pioggia che già nella giornata di oggi, venerdì 10 settembre, si addensano sulla Sicilia, con piogge e rovesci che partendo dal settore orientale si estenderanno poi a tutta l’isola, diventeranno pieno maltempo sabato. L’impatto sulla Sicilia sarà considerevole. Il maltempo oggi inizierà nelle province di Catania, Siracusa e Trapani.

Temporali intensi sabato

I temporali sabato, come sottolinea il servizio meteo dell’Aeronautica militare, saranno “anche intensi” e riguarderanno un po’ tuta la Sicilia. Una instabilità che vedrà tra le aree più colpite le province di Trapani, Agrigento, Palermo e Caltanissetta: si temono forti temporali e disagi per quelli che sono considerati i primi acquazzoni autunnali. Con il passare delle ore, tuttavia, il cielo migliorerà e domenica tornerà il sole in quasi tutta la Sicilia, ad esclusione della provincia di Trapani. Nella giornata di sabato, inoltre, la situazione venti vedrà locali rinforzi sulla Sicilia dai quadranti meridionali.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA